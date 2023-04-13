Zam beklentisi düğün alışverişlerini öne çekti

Evlenmek isteyen çiftler, depremlerden dolayı düğünlerini ertelese de seçim sonrasında zam geleceği beklentisiyle düğün alışverişlerini öne çekti.

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Ekonomim Gazetesi’nden Leyla İlhan’a konuşan Modoko Başkanı Koray Çalışkan, deprem ve sel nedeniyle düğünler ertelenmiş olsa da alışverişin en az altı ay öncesinden yapılmaya başlandığını söyledi.

Çalışkan, şunları dile getirdi:

* Mobilyadaki fiyat artışı enflasyon sepetinin altında ancak artış beklentisi ve seçim sonrası belirsizlik talebi öne çekti. Geçtiğimiz yıllara göre daha hareketli bir dönem geçiyor.

* Seçim sonrasında mobilyaya zam kapıda. Bu yüzden ihtiyacı ertelemeden, en uygun fiyata alışveriş yapmak için en doğru zamandayız.

Çalışkan, geçen sene ortaya çıkan hammadde sıkıntısının çözüldüğünü ve bu nedenle teslimatta sıkıntı dile getirdi.

Fiyatlar hakkında konuşan Çalışkan, bütçeye ve zevke göre değişmekle birlikte oturma, yemek ve yatak odası takımlarından oluşan bir paketin 50 bin TL’den başlayıp milyon TL’lere kadar çıkabildiğini belirtti.