Zafer Partili yöneticiler, Kurdistan24 ekibini basın açıklamasına almadı

Zafer Partisi yöneticileri, Kurdistan24 ekibinin millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’yla Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın yaptığı basın açıklamasını takip etmesine izin vermedi.

Kürdistan24 kanalı, basın açıklamasına alınmadı. (Twitter)

Özdağ, imzalanan protokolle Kılıçdaroğlu’na desteğini açıkladı.

Zafer Partisi, Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi merkezli basın kuruluşlarına mesafeli. Rudaw muhabirinin Zafer Partili Ahmet Taşkaya’nın avukat Jiyan Tosun’u Taksim’deki bombalı saldırgan diye hedef göstermesi hakkında soru sorduğu Ümit Özdağ, kanalı hedef almıştı: “Zafer Partisi iktidarında Rudaw TV Türkiye sınırları içerisine giremeyecek. Bölücü olduğu ve Türkiye’nin parçalanmasına hizmet ettiği için…”

Ekim 2022’de yaşanan bu olayın benzeri Kılıçdaroğlu ve Özdağ görüşmesinde de yaşandı. Özdağ’ın Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması yaptığı basın toplantısını takip eden Kurdistan24, ekibinden gazeteciler Zafer Partili yöneticilerce engellendi.

Buna tepki olarak Kurdistan24 muhabirleri, eşyalarını toplarken yöneticilere de, “Biz işimizi yapıyoruz” diyerek tepki gösterdi.