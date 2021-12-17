Zafer Arapkirli: Sefil bir tiyatro

Kısacası, bir garip ruh hali ile debelenip duran bir yönetici klik ve onların yancıları, yandaşları ile beslemelerinden oluşan çaresiz bir koroyla karşı karşıyayız.

Aslında, bunların dışındaki on milyonlarca insandan oluşan mağdur çoğunluk olarak hayat pahalılığından, geleceğe güvenin erimesinden ve karamsarlıktan mustarip olmasak, aslında bayağı eğleneceğiz de… İşin şaka ve espri kaldırır bir yanı kalmadı artık.

Bir an önce şu 5’inci sınıf oyunun “final” yapması ile bir nefes almayı umuyoruz.

Aslında sadece bir “nefes” alacağımızı, ama gerçekten normal hayata dönmemizin çok uzun bir süre alacağını bile bile.

Zafer Arapkirli’nin yazısı