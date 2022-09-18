Zabıta, yaşlı kadının sattığı meyvelere el koydu: Gözyaşı döktü

Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yasak alanda ‘izinsiz satış’ gerekçesiyle meyvelerine el konan yaşlı kadın gözyaşı döktü.

Fotoğraf: AA

İzzet Baysal Caddesi’nde dün seyyar satıcıları denetleyen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hatice E.’nin (75) ormandan topladığı meyvelere ‘kendisine gösterilen alanın dışında sattığı’ gerekçesiyle el koydu.

AA’nın haberine göre kadınla ekipler arasındaki arbedede ahududuların bir kısmı yere döküldü. Çevredekiler tepki gösterirken zabıta ekipleri bölgeden ayrıldı, yere dökülen meyvelerin yanında gözyaşı döken Hatice E.’yi çevredekiler teselli etti.

Yaşlı kadın, daha sonra ifadesine başvurulmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü, yere dökülen meyvelerse çevredekiler tarafından toplandı.

Belediyenin açıklamasında İzzet Baysal Caddesi’nde seyyar satıcıların izinsiz satış yapmasına asla müsaade edilmediği, Hatice E.’nin onca uyarı ve cezaya rağmen bu ısrarını sürdürdüğü öne sürüldü.