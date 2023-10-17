Yüzyüzeyken Konuşuruz’un bir konseri daha iptal

Bir üyesi kadına şiddetle suçlanan ‘Yüzyüzeyken Konuşuruz’ grubunun bir konseri daha iptal edildi.

Fotoğraf: Instagram

Şarkıcı ve söz yazarı Aybike Çelik, grubun bas gitaristi Can Tunaboylu’nun kendisine şiddet uyguladığını öne sürmüş, Instagram hesabından dayak izlerinin fotoğrafını paylaşmıştı.

Çelik’in suçlamasını reddeden Tunaboylu, yargı süreci netleşene kadar ‘bir süre dinlenmek’ üzere gruptan ayrıldığını duyurmuş, grup da bir süre sahneye çıkmama kararı almıştı.

İzmir’de bu yıl 7’ncisi düzenlenen İzmir Coffee Festival, dün grubun 22 Ekim Pazar için planlanmış konserini iptal etmişti.

ANKA’nın haberine göre bugün de İzmir Menderes Belediyesi, grubun 28 Ekim’deki konserinin iptal edildiğini duyurdu.

Belediye, ‘CHPli bir belediye olarak İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Kanun’un yanında olduğunu’ vurguladı:

“Bilindiği üzere 6284 Sayılı Kanun potansiyel şiddetin önlenmesi, bu yönde önleyici tedbirlerin alınması adına mağdurun beyanını esas almaktadır. Bu beyan kesinlikle hükme etki etmemekte, yalnızca koruma mekanizmalarını devreye sokmaktadır. Kadın ve çocuklar gibi dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık uygulanmasının, şiddetle etkili ve bütüncül bir mücadelenin zorunlu unsuru olduğunun bilincindeyiz. Anlatılan sebepler ile kadına yönelik şiddet iddiasının varlığı söz konusu iken bu duruma duyarsız kalmamız mümkün değildir.”

‘Yüzyüzeyken Konuşuruz’ yerine ilk olarak Ersin Şov, ardından Ece Seçkin Mendereslilerle buluşacak.

Grubun vokalisti Kaan Boşnak da geçen yıl eski eşi Başak Ceylan ve çocuğuna şiddet iddiasıyla gündeme gelmişti.