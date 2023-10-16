‘Yüzyüzeyken Konuşuruz’ bir süreliğine sahneden çekildi

Bir üyesi kadına şiddetle suçlanan ‘Yüzyüzeyken Konuşuruz’ grubunun 22 Ekim Pazar günü gerçekleşecek konseri iptal edildi. Grup da bir süre sahneye çıkmama kararı aldı.

Yüzyüzeyken Konuşuruz… Can Tunaboylu (sağdan ikinci), Kaan Boşnak (ortada).

Şarkıcı ve söz yazarı Aybike Çelik, ‘Yüzyüzeyken Konuşuruz’ ve ‘Eskiz’ adlı müzik gruplarının gitaristi Can Tunaboylu’nun kendisine şiddet uyguladığını öne sürdü. Instagram hesabından dayak izlerinin fotoğrafını paylaşan Çelik, şunları kaydetti:

Aybike Çelik

“Bana işkence uygulamış bu şahsın hiçbir şey yapmamış gibi hayatına devam etmesi sinirlerimi bozuyor. Kırık kolumun ve yüzümün iyileşmesini beklerken aylardır dava işleriyle uğraşıyorum, terapiye devam ediyorum. İtibar zedeleme davası açıp, bana karşı davada bunu kullanıp, itibar zedeleme davasını şiddet davası kazanmış gibi gösterip, erkek şiddetini aklayabilmesini istemedim.”

Çelik’in suçlamasını reddeden Tunaboylu, yargı süreci netleşene kadar ‘bir süre dinlenmek’ üzere gruptan ayrıldığını duyurdu.

Can Tunaboylu

İzmir’de bu yıl 7’ncisi düzenlenen İzmir Coffee Festival, grubun 22 Ekim Pazar günü için palanlanmış konserini iptal etti.

Festival komitesinin açıklaması şöyle:

“İzmir Coffee Festival & Brewtopia Organizasyon Komitesi kararıyla 22 Ekim Pazar günü sahnede yer alması planlanan Yüzyüzeyken Konuşuruz konseri iptal edilmiştir. Bugüne kadar 22 Ekim Pazar günü için satın alınan tüm biletler üç günlük kombineye çevrilmiştir. Pazar günü sahne alacak yeni sanatçımız en kısa sürede ilgili sayfalarımızdan duyurulacaktır. Bilet iptali yapmak isteyen misafirlerimiz biletlerini satın aldıkları mecradan iade edebilir.”

Tüm bu olup bitenlerin ardından Grup, ‘bir süre sahneye çıkmama kararı aldığını” duyurdu.

Grubun vokalisti Kaan Boşnak da geçen yıl eski eşi Başak Ceylan ve çocuğuna şiddet iddiasıyla gündeme gelmişti.