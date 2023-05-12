Yusuf Ziya Cömert: İnce’nin çekilmesi kimin işine yaradı

Muharrem İnce vaktiyle zaman zaman söylerdi.

“Eğer Kılıçdaroğlu aday olursa onu desteklerim.”

Bu sözüne uygun davranarak baştan adaylığını koymayıp “Oyum Kılıçdaroğlu’na” deseydi dengeyi Kılıçdaroğlu lehine değiştirebilirdi.

Ya da dün basın toplantısında “Bana vereceğiniz oylar iktidarın işine yarıyor, ben Kemal Bey lehine çekiliyorum” deseydi yine muhalefet cephesinin işine yarardı.

O böyle demedi.

“Bahaneleri kalmasın. Yoksa seçim sabahı bütün suçu bize atacaklar. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum” dedi.

Bu cümleden “Nasıl olsa yenilecekler, suçlu ben olmayayım” anlamı rahatlıkla çıkar.

Öte yandan… Muharrem İnce’ye yönelenler seçmenin Kılıçdaroğlu’na oy vermek istemeyen kesimiydi.

Dolayısıyla İnce’nin oyları koşa koşa Kılıçdaroğlu’na gitmez.

Bir kısmı Sinan Oğan’a yönelebilir.

Bir kısmı sandık başına gitme fikrinden soğuyabilir.

Çok az bir kısmı Erdoğan’a bile verebilir.

Bir kısmı da Kılıçdaroğlu’nu tercih eder. Ama sadece bir kısmı.

Sonuçta İnce’nin çekilmesinin Kılıçdaroğlu’na faydası diğer adaylara olan faydasından ziyadedir.

Yusuf Ziya Cömert’in yazısı