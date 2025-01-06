Yusuf Ziya Cömert: Cumhur İttifakı DEM Parti’yle sandık dayanışmasına gidecek mi?

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Şu anda DEM Parti’yle en kolay görüşen, görüşmesinde en az sakınca olan, sakınca ne kelime, görüşmesi en çok lüzumlu olan Cumhur İttifakı lider ve yöneticileri.

Yani artık ‘DEM’lenmek birkaç ay önceki kadar kötü değil. Hatta faydalı bir şey.

Peki sürecin başlangıç aşamalarında erken seçimin Ak Parti için en uygun zamanda yapılması konusunda DEM Parti’yle bir uzlaşma aranacak mı?

Ya da Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi için DEM Parti’yle bir sandık dayanışmasına gidecek mi?

Bunlar henüz gerçek değil.

Sadece muhtemel ve mümkün.

Yine de biz sürecin suhuletle sahil-i selamete ulaşmasını temenni edelim.

Yusuf Ziya Cömert’in yazısı