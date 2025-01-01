Yusuf Ziya Cömert: Başarı ihtimali birinci çözüm sürecinden daha yüksek

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Bahçeli’nin Öcalan’ı Meclis’e davet ettiği gün şartlar bugünkü kadar müsait değildi.

PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG’nin PKK açısından bir cazibesi vardı.

Suriye’de yarı-devlet bir örgüt. ABD’nin müttefiki. Bu PKK açısından bir avantaj sayılırdı. Feda edilemezdi.

Suriye devriminden sonra YPG’nin -borsa tabiriyle- hisseleri değer kaybetti.

Trump’ın ne yapacağı belli değil. Benim müttefikim falan yok diyebilir, ne haliniz varsa görün diyebilir.

Bunları Trump Beyaz Saray’a yerleştikten sonra anlayabileceğiz.

Şimdilik sadece hisselerin değeri düştü.

Suriye devrimiyle sıkı fıkıyız.

Eğer bu ittifak YPG’yi tasfiye yönünde ortak bir irade ortaya koyarsa Irak’ın kuzeyine göre daha engebesiz Kuzey Suriye’de başarma ihtimalleri yüksek.

Sınırın berisindeki şartları da hesaba dahil etmemiz lazım.

Yeni ve gelişmiş silahlar, İHA’lar, SİHA’lar terörle mücadelede Türk Silahlı Kuvvetleri’ne büyük avantaj sağladı.

Böylece ilk seferinde PKK tarafından sulandırılan çözüm süreci bu defa daha disiplinli yürütülebilir.

Yani başarı ihtimali birinci çözüm sürecinden daha yüksek.