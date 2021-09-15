Yusuf Karataş: Erdoğan’ın ‘Direnişçi’ dediği çeteler Türk askerine saldırınca MSB örgütün adını bile veremiyor

Hatırlıyor musunuz, Suriye ordusu Rusya’nın da desteğinde İdlib’deki cihatçılara karşı operasyon başlattığında ne demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan?

“Rusların söylediği şey: Teröristlere karşı mücadele ediyoruz… Kim terörist? Kendi toprağını savunanlar mı terörist? Bunlar direnişçi.”

İşte Erdoğan’ın “direnişçi” diyerek koruyuculuğunu üstlendiği cihatçı çeteler Türk askerine saldırınca MSB saldırıyı yapan örgütün adını bile veremiyor. Çünkü Erdoğan iktidarı İdlib’deki askeri varlığını, “Suriye ordusunun saldırılarına karşı İdlib’de yaşayanları savunmak”la açıklıyor. Ama gelin görün ki, Türk askerine Suriye ordusu değil; Erdoğan iktidarının savunuculuğunu yaptığı bu cihatçı çeteler saldırıyor.

Biliyorlar ki, Türk askerine saldıranların Erdoğan iktidarının koruyuculuğunu üstlendiği cihatçı çeteler olduğu gerçeği ortaya çıkınca herkes haklı olarak soracak: Türk askerinin İdlib’de ne işi var?

Yusuf Karataş’ın yazısı