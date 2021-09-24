Yusuf Karataş: Devletimizin itibarı söz konusu olunca, harcanan 291 milyon doların lafı bile olmaz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak ve Türkevinin açılışını yapmak üzere New York’a giderken Atatürk Havalimanında yaptığı açıklamada konut kiralarının artması ve üniversite öğrencilerinin barınacak yurt bulamaması konusunda “Abartılacak bir sorun yok” dedi.

New York’taki Türkevinin açılış töreninde “Gururluyuz çünkü devletimize ve milletimize kalıcı bir eser daha kazandırıyoruz” diyen Erdoğan, 32 katlı ve 171 metre yüksekliğindeki bu gökdelenin “Türkiye’nin büyüklüğünü yansıtan bir başyapıt” olduğunu da söyledi. Elbette söz konusu olan devletimizin itibarı olunca, buraya harcanan 291 milyon doların lafı bile olmazdı!

Ancak gelin görün ki, New York semalarında devletimizin itibar abidesi olarak yükselen bu gökdelen Erdoğan’ın ABD Başkanı Biden’dan görüşme için randevu alabilmesine yetmemiş! Dahası BM Genel Merkezinin hemen karşısında yapılan Türkevinin açılışına katılanlara bakınca dünya liderimizin ülkemizin itibarını nasıl yücelttiğini de görüyoruz!

Yusuf Karataş’ın yazısı