Yusuf Karadaş: ‘Geliyor gelmekte olan’ diyenlerin yarın ‘Adam kazandı’ demesi şaşırtmayacak

Geçtiğimiz ay Diyarbakır’da yaptığı mitingden sonra artık Kürtlerden umudunu kesen Erdoğan, bu kez burjuva muhalefetin de Kürtlerin oyunu alamayacağı bir taktiği devreye sokmaya çalışıyor. Kürt sorununun burjuva muhalefetin de zayıf karnı olmasını bir fırsata çevirmeye çalışıyor. Bir yandan yapılan/yapılacak operasyonlar üzerinden burjuva muhalefeti arkasında saf tutmaya zorlamak ve öte yandan Erdoğan’ın ortağı Bahçeli’nin son grup konuşmasında yeniden gündeme getirdiği HDP’nin kapatılması çağrısı bu taktiğin iki yönünü oluşturuyor. Böylece seçimlerde kritik bir rol oynayacakları ortada olan Kürt seçmenlerin en azından bir kısmının sandığa gitmeyeceği, gitme gereği duymayacağı bir siyasi atmosfer oluşturulmaya çalışılıyor.

Böylesi bir siyasi tabloda bugün “Geliyor gelmekte olan” diyenlerin yarın “Adam kazandı” demesi hiç de şaşırtıcı olmayacaktır!

Yusuf Karadaş’ın yazısı