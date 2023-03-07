Yusuf Karadaş: Akşener’in ittifaka geri dönmesi, halkın yarattığı değişim gücünün bir sonucu

Akşener’in “Ya tarih yazacağız, ya tarih olacağız” gibi bir meydan okuma ile ittifaktan çekildikten sonra bugün ittifaka geri dönmesi, halkın yarattığı değişim gücünün bir sonucudur. Çünkü ittifaktan çekilme kararının hemen ardından kendi üyeleri başta olmak üzere halkın geniş kesimlerinin ortaya koyduğu tepki ve değişim yönünde ortaya çıkan irade, Akşener ve partisini iktidarın elini güçlendireceği açık olan bu hamle sonrasında tarih olacağı bir noktaya doğru sürüklemeye başlamıştı.

Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkarken “göreve çağırdığı” Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın CHP liderine bağlılıklarını açıklaması, Akşener’in hareket alanını büyük oranda daraltmıştı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcıları olacakları bir formül üzerinden sağlanan anlaşma, bir yandan oldukça zor bir duruma düşen Akşener’in masaya dönüşünü gerekçelendirebilmesini sağladı.

Öte yandan da bu uzlaşma, Kürt ve Alevi birinin (Kılıçdaroğlu’nun Türk devletinin başına geçmek için bu kimliklerden uzak durmasına rağmen) Türk devletinin başına geçmesi olasılığına karşı gösterilen tepkilerin bir devamı olarak Kılıçdaroğlu’nun hareket alanını sınırlamaya yönelik bir hamle olarak anlam kazanıyor.

Yusuf Karadaş’ın yazısı