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Yaramazlara biraz batar!

Yurt dışında seçime katılımda yeni rekor gelebilir

Yurt dışındaki seçmenlerden 471 bin 734’ü, 28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için oy verdi. Katılım oranında yeni rekor gelebilir.

Fotoğraf: AA

Yurt dışında ilk seçimde katılım oranı yüzde 49,4’tü.


Yüksek Seçim Kurulu’ndan edinilen bilgiye göre, şu ana kadar yurt dışındaki seçmenlerden 452 bin 257’si yurt dışı temsilciliklerde, 19 bin 477’si gümrük kapılarında olmak üzere toplam 471 bin 734’ü oy kullandı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs’a, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17:00’ye kadar devam edecek.

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