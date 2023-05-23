Yurt dışında oy kullananların sayısı 1,5 milyonu geçti

28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için oy veren yurt dışı seçmenlerin sayısı 1,5 milyonu geçti.

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İlk turda yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı yaklaşık 3,5 milyon seçmenin 1,8 milyonu, yani sadece yüzde 53,8’i sandığa gitmişti.

Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) edinilen bilgiye göre, 22 Mayıs saat 23:37 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 500 bin 26 oldu.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs’ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17:00’ye kadar devam edecek.