Yurt dışında oy kullananların sayısı 1,5 milyonu geçti

28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için oy veren yurt dışı seçmenlerin sayısı 1,5 milyonu geçti.
İlk turda yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı yaklaşık 3,5 milyon seçmenin 1,8 milyonu, yani sadece yüzde 53,8’i sandığa gitmişti.
Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) edinilen bilgiye göre, 22 Mayıs saat 23:37 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 500 bin 26 oldu.
Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs’ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17:00’ye kadar devam edecek.