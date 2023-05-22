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Yaramazlara biraz batar!

Yurt dışında oy kullananların sayısı 1 milyonu geçti

28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için oy veren yurt dışı seçmenlerin sayısı 1 milyonu geçti.

Fotoğraf: AA

Yurt dışında ilk seçimde katılım oranı yüzde 49,4’tü.


Yüksek Seçim Kurulu, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden, yurt dışı temsilcilikler ve gümrüklerde oy kullananların toplam sayısının ikinci günde (dün) saat 19:35 itibarıyla 1 milyon 38 bin olduğunu bildirdi.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs’ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17:00’ye kadar devam edecek.

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