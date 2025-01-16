Yunus Emre Vakfı'na naylon fatura soruşturması: Eski vakıf başkanının oğlu gözaltında

Yunus Emre Vakfı’nın sahte şirketler üzerinden düzenlenen naylon faturalarla zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada vakfın eski başkanı firari şüpheli Şeref Ateş’in oğlu E.A. gözaltına alındı.
Ankara başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen E.A. İstanbul’da yakalandı.
Şüphelinin Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın suç duyurusunda adı geçen bazı paravan şirketleri kurduğu, daha sonrasında diğer şüphelilere devrettiği belirlendi.
E.A’nın Ankara’ya getirileceği ve soruşturmayı yürüten savcıya ifade vereceği belirtildi.
Ne olmuştu?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, Yunus Emre Vakfı’nın tabela şirketlerinden alınan naylon faturalarla zarara uğratıldığına ilişkin suç duyurusunda bulunmuş.
Ankara başsavcılığı da ‘zimmet’, ‘hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma’, ‘edimin ifasına fesat karıştırma’, ‘sahtecilik’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından soruşturma başlatmıştı.
Savcılık aralarında eski kurum çalışanlarının da olduğu 15 kişi hakkında gözaltı kararı vermiş, yakalanan 11 kişiden sekizi tutuklanmıştı.