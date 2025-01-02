Yunus Emre Vakfı’na naylon fatura soruşturması: 11 gözaltı

Yunus Emre Vakfı’nın sahte şirketler üzerinden zarara uğratıldığına ilişkin naylon fatura soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 11’i yakalandı.

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Naylon fatura iddialarını Birgün’den İsmail Arı 12 Aralık 2024’te gündeme getirmişti.

AA’nın aktardığına göre Yunus Emre Vakfı’nın tabela şirketlerinden alınan naylon faturalarla zarara uğratıldığı yönündeki iddialara ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, başsavcılığa suç duyurusunda bulundu.

Savcılık şu suçlamalardan soruşturma başlattı:

Zimmet

Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma

Edimin ifasına fesat karıştırma

Sahtecilik

Nitelikli dolandırıcılık

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama

Eski kurum çalışanı Ş.A, M.D, M.Ç, S.Y, İ.K, F.G.E, S.İ. ve F.Y.’yle suçlara iştirak ettikleri tespit edilen şirket yetkilileri A.F, E.E, E.T.E, F.K, H.K, M.K. ve Y.E. hakkında gözaltı kararı verildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 15 kişiden 11’i gözaltına alındı.

Firari zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Yunus Emre Enstitüsü’nden açıklama

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), kurumdaki mali konulara yönelik teftiş ve suç duyurusuna ilişkin açıklama yaptı.

X’teki açıklamasında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın talimatıyla bir inceleme süreci başlatıldığını belirtti.

Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından Haziran 2024’te başta eski Enstitü Başkanı Şeref Ateş olmak üzere ilgili vakıf personelinin görevden alındığı, ardından Temmuz 2024 itibarıyla teftiş sürecinin başlatıldığı anımsatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Teftiş aşamalarının ardından sürecin şeffaf ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla başkan yardımcıları kendi talepleri doğrultusunda görevlerinden ayrılmıştır. Yürütülen teftiş sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, 23 Aralık 2024’te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.”