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Yaramazlara biraz batar!

Yunanistan’daki orman yangınlarında dokuzuncu gün

Yunanistan’da orman yangınları dokuzuncu gününde de devam ediyor.

Fotoğraf: AA

Dedeağaç’ta 19 Ağustos’ta başlayan ve Meriç ili ile Gümülcine ve köylerinin de dahil olduğu Rodop ilini de etkisi altına alan yangınlar hala kontrol altına alınamadı.


Özellikle Dadias ormanlık alanındaki yangının genişlemesi sonucu bölgede bazı köyler tahliye edildi.

Meriç İli Bölge Valisi Yardımcısı Dimitris Petroviç, Yunan Devlet Televizyonu ERT‘ye 1 milyon 600 bin dönümlük ormanlık alanın 750 bin dönümünün şimdiden yandığını söyledi.

Petroviç, yarından itibaren rüzgarın yön değiştireceğine dikkat çekerek bu durumda yangının daha tehlikeli boyuta ulaşabileceğini, zararın daha da artabileceğini ifade etti.

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