Yunanistan'da 'sismik endişe': Dört adada eğitime bir hafta daha ara

Ege Denizi’ndeki sismik hareketlilik nedeniyle Yunanistan’da dört adada eğitime bir hafta daha ara verildi.

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28 Ocak’tan bu yana yoğunlaşan depremlerin ardından Santori Adası’ndan 14 bin kişi ayrılmıştı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sismik hareketlilikten etkilenen Ege Denizi’ndeki şu adalarda okulların gelecek hafta da kapalı olacağını duyurdu:

Santorini

Yamurgi

Niyoz

Anafiya

Sismik hareketlilik nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen bu dört adada, geçen iki hafta da aynı gerekçeyle eğitime ara verilmişti.