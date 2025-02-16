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Yaramazlara biraz batar!

Yunanistan'da 'sismik endişe': Dört adada eğitime bir hafta daha ara

Ege Denizi’ndeki sismik hareketlilik nedeniyle Yunanistan’da dört adada eğitime bir hafta daha ara verildi.

Fotoğraf: AA

28 Ocak’tan bu yana yoğunlaşan depremlerin ardından Santori Adası’ndan 14 bin kişi ayrılmıştı.


Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sismik hareketlilikten etkilenen Ege Denizi’ndeki şu adalarda okulların gelecek hafta da kapalı olacağını duyurdu:

  • Santorini
  • Yamurgi
  • Niyoz
  • Anafiya

Sismik hareketlilik nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen bu dört adada, geçen iki hafta da aynı gerekçeyle eğitime ara verilmişti.

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