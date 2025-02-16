Yunanistan'da 'sismik endişe': Dört adada eğitime bir hafta daha ara

Ege Denizi’ndeki sismik hareketlilik nedeniyle Yunanistan’da dört adada eğitime bir hafta daha ara verildi.
28 Ocak’tan bu yana yoğunlaşan depremlerin ardından Santori Adası’ndan 14 bin kişi ayrılmıştı.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sismik hareketlilikten etkilenen Ege Denizi’ndeki şu adalarda okulların gelecek hafta da kapalı olacağını duyurdu:
- Santorini
- Yamurgi
- Niyoz
- Anafiya
Sismik hareketlilik nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen bu dört adada, geçen iki hafta da aynı gerekçeyle eğitime ara verilmişti.