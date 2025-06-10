Yunanistan'da aşırı sağcı üç kişinin milletvekilliği iptal

Yunanistan’da aşırı sağcı Spartalılar Partisi’nin lideri Vassilios Stigas’la milletvekilleri Petros Dimitriadis ve Aleksandros Zerveas’ın milletvekilliği iptal edildi.

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Partinin arkasındaki gerçek yöneticinin suç örgütü yöneticiliğinden hükümlü eski Altın Şafak Partisi vekili İlias Kasidiaris olduğu gerekçesiyle gelen resmi itirazları seçim mahkemesi değerlendirdi.

Seçmenlerin, bu durumdan habersiz oy kullandıkları ve böylece seçimlerde ‘aldatıldıklarına’ hükmedildi. Parti lideri Stigas’la milletvekilleri Dimitriadis ve Zerveas’ın milletvekilliklerinin oy birliğiyle düşürüldüğü açıklandı.

Danıştay Başkanı Mihalis Pikramenos açıkladığı karar, ülke tarihinde ilk kez 300 üyeli parlamentonun 297 vekille görev yapmasına neden olacak.