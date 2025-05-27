Yunanistan'da içme suyunda uranyum: Üç bölgede OHAL ilan edildi

Yunanistan’ın kuzeyindeki Serres kentinde içme suyunda tehlikeli seviyede uranyum tespit edilmesi üzerine üç yerleşim biriminde olağanüstü hal ilan edildi.

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Geçen haftaki denetimlerde Serres kentindeki beş bölgenin içme suyunda tehlikeli seviyede uranyum tespit edilmiş, bu bölgelerde suyun içme ve yemek pişirme amacıyla kullanımı yasaklanmıştı.

Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin aktardığına göre Serres, Lefkonas ve Kristos yerleşimleri için olağanüstü hal kararı alındı.

Uygulamayla belediye ve ilgili kurumların acil durum fonlarına erişimi kolaylaştırılacak, sorunun çözümü için atılacak adımlarda yasal ve idari süreçleri hızlandırılacak.

Olağanüstü hal talebi, Serres belediye başkanından geldi. Karar 26 Haziran’a kadar yürürlükte kalacak.