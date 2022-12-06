Yunanistan, polis kurşunuyla vurulan 16 yaşındaki çocuk için ayakta

Yunanistan’da polis ‘dur’ ihtarına uymayarak aracıyla kaçtığı gerekçesiyle 16 yaşındaki sürücüyü vurarak ağır yaraladı.

Çocuğun vurulması ülke çapında büyük eylemlere neden oldu.

Fotoğraf: AA-Arşiv

Eylemciler, başkent Atina’da Vatandaşı Koruma Bakanlığı binası önünde, Sintagma Meydanı’nda ve Eksarhia semtinde bir araya gelirken, Selanik’te de şehir merkezinde ve ağır yaralı gencin yattığı hastane önünde eylemler yapıldı.

Eksarhia’da eylemciler, polise molotofkokteyli ve taş fırlatırken, polis biber gazıyla karşılık verdi.

AA’nın Yunanistan devlet ajansı AMNA’ya dayandırdığı habere göre, Selanik merkezindeki protestoda çıkan olaylarda altı kişi gözaltına alındı.

Olay

Bu sabah erken saatlerde Yunanistan’ın Selanik kentinde ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçtığı öne sürülen sürücü, polisin ateş açması sonucu ağır yaralanmıştı.

Başından yaralanan 16 yaşındaki çocuk yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Yunanistan Emniyet Teşkilatından yapılan açıklamada, polisin genci, satın aldığı benzinin parasını ödemeden ayrıldığı benzinlik çalışanının şikayeti üzerine takibe aldığı öne sürülmüştü.

Gencin, polis takibinden kurtulmak için tehlikeli bir şekilde araç kullandığı ve uyarıları dikkate almadığı öne sürülen açıklamada, polisin iki el ateş açarak sürücüyü durdurmaya çalıştığı savunulmuştu.