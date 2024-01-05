Yücel Özdemir: Avrupa’nın ikiyüzlülüğü

Avrupa Birliği, İran’daki saldırıyı “terör saldırısı” olarak tanımlayarak kınadı ve sorumluların açığa çıkarılmasını istedi. Gelişmelere bakılırsa, İsrail siyonizmi Gazze savaşını bölgeye yayarak, İran ve onunla bağlantılı güçleri içine alacak şekilde genişleterek emellerine ulaşmanın peşinde. Evinde ağır bir darbe yiyen Hizbullah’ın kuzeyden İsrail’e saldırarak yeni bir cephe açması, İran’ın da doğrudan savaşın tarafı olması isteniyor. Bu nedenle doğrudan İran hedef alınarak suikast ve katliamlar yapılıyor.

Bugüne kadar temkinli davranan ABD ve Avrupa ülkelerinin bir kısmı, İran ve Hizbullah’ın doğrudan İsrail’le sıcak savaşa girmesi durumunda, fazla sorgulamaya ihtiyaç duymadan “İsrail’i koruma” adına savaşın tarafı olacağı anlaşılıyor. Böylece, İsrail siyonizmi yıllardır aradığı fırsatlardan birisini daha ele geçirmiş olacak. Düşman ilan ettiği güçleri geriletme, sahip olduğu toprakları genişletme üzerine kurulu bu plana ABD ve Avrupa’nın hangi aşamada, ne kadar dahil olacağını bugünden kestirmek zor. Desteğin güçlü olacağı ise açık.

Bu destek Gazze’de açık katliamlara rağmen güçlü görüldüğü için İsrail’in gerici yönetimi şimdi hedefleri büyütmenin planlarını yapıyor. İsrail’e şartsız ve sınırsız destek, gelinen aşamada Gazze’yi boşaltma planına dönüşmüş durumda. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in “Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdikleri” şeklindeki açıklamaları bunun göstergesi. Daha önce de İsrailli yetkililer Gazze’deki Filistinlilerin Sina Çölü’ne yerleştirilmesi çağrısında bulunmuş, ancak Mısır buna yeşil ışık yakmamıştı.

Yücel Özdemir’in yazısı