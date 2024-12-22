Yücel Demirer: Dışarıda bir güç gösterisi yaşanırken içeride yoksulluk ve kamu hizmet kalitesindeki gerileme Erdoğan rejiminin acizliğini görünür kılıyor

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İktidarın propaganda aygıtı tüm gücüyle Suriye’deki gelişmeleri, halkın tahammül sınırlarını çoktan aşan sefaletini örtmek, gündemi değiştirmek için kullanıyor. Hegemonya arayışı Ortadoğu coğrafyasındaki şehirlere Türk plakası önerilmesi ya da Hakan Fidan’ın muhalefet vekillerini ‘üçüncü dünyacılık’la suçlamasıyla sınırlı değil.

Otoriter uygulamalarla iktidarın tercih ettiği gündemin yolu açılıyor. Gazeteci Nevşin Mengü, PYD Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim ile yaptığı röportajdan dolayı gözaltına alındı ve adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı. Birleşik Metal-İş Sendikasının, kendilerine yapılan yüzde 40 oranındaki zam teklifine karşı almış olduğu grev kararı, milli güvenliği bozucu nitelikte olduğu gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelendi. Gazeteci Özlem Gürses kendisine ait YouTube kanalındaki canlı yayında yaptığı yorum nedeniyle ve “Devletin kurum ve organlarını aşağılama” ve “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak”la suçlanarak gözaltına alındı.

Dışarıda bir güç gösterisi yaşanırken içeride yoksulluk ve kamu hizmet kalitesindeki gerileme Erdoğan rejiminin acizliğini görünür kılıyor. Bu asimetrik ilişki çerçevesinde baskı aygıtının rolü artıyor. Asıl meselenin ‘başarı öyküsü imalatı’ olmayıp, içeride ve dışarıda halkların barış içinde yaşaması, refahı ve özgürlüğü olduğunu vurgulamaktan vazgeçmemek gerekiyor.