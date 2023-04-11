YSK’dan yurt dışı sandık kararı: HDP yerine MHP

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimlere Yeşil Sol Parti (YSP) listelerinden girme kararı alan HDP’nin yurt dışındaki sandık kurullarında temsilci bulunduramayacağına karar verdi. Sandıklarda HDP yerine MHP bulunacak.

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Kapatma davası nedeniyle HDP, seçimlere emek ve özgürlük ittifakıyla birlikte YSP çatısı altında girme kararı almıştı.

Adayların da netleşmesi sonrası MHP, HDP’nin sandık kurullarında görev alamayacağına dair YSK’ya başvuru yaptı. HDP de sandık kurullarının durumuyla ilgili YSK’ya başvuru yapmıştı.

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre kurul, seçime girmeme kararı kesinleşen HDP’nin sandık kurullarında görev alamayacağına hükmetti. Bu durumda, HDP temsilcileri 14 Mayıs’ta yurtdışı sandık kurullarında görev yapamayacak. HDP’nin yerine 2018 seçimlerinde ülke genelinde dördüncü parti konumunda bulunan MHP temsilcileri görev yapacak.

Türkiye’deyse HDP’yi takip eden partiler sandık kurullarına girecek.

Yasa ne diyor?

Siyasi partiler yasasına göre; son genel seçimde ilk beş sırada bulunan siyasi partilerin temsilcileri sandık kurullarında görev alabiliyor. İlk beş, her seçim çevresinde ayrı olarak belirleniyor. Yani sandık kurullarında görev alacak partiler seçim çevrelerine göre farklılık gösterebiliyor. Yurtdışı Seçim Kurulu’ysa tek seçim çevresi olarak kabul ediliyor. Ülke genelinde son seçimde ilk üçü paylaşan siyasi partiler yurtdışı sandık kurullarında görev alabiliyordu. 24 Haziran 2018 seçimlerinde ülke genelinde AKP, CHP ve HDP ilk üç sırayı paylaşmıştı. Bu nedenle de bu üç parti, yurtdışı sandık kurullarında 14 Mayıs seçimleri için üye bulundurma hakkı elde etmişti.