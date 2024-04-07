YSK itirazları karara bağladı

Yere seçimlerin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sonuçlarla ilgili partilerin itirazlarını karara bağladı.

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YSK, il ve ilçelerdeki seçimlerle ilgili yapılan itirazları değerlendirmek üzere toplandı.

Yapılan değerlendirmeler kapsamında verilen kararlar şu şekilde:

* CHP’nin Adıyaman’ın Besni ilçesindeki belediye başkanlığı seçiminin iptali talebi reddedildi.

* MHP’nin Samsun’un Salıpazarı ilçesindeki belediye başkanı seçiminde oyların yeniden sayımı için yaptığı talep reddedildi.

* Yeniden Refah Partisi’nin Samsun’un Bafra ilçesinde seçimlerin iptali istemi reddedildi.

* AKP’nin Siirt’te seçimlerin yenilenmesi talebi reddedildi.

* Yeniden Refah Partisi’nin Samsun’un Vezirköprü ilçesindeki belediye başkanlığı seçiminin ya da mazbatanın iptali istemi reddedildi.

* DEM Parti’nin Mardin İl Seçim Kurulu’nun Dargeçit’te oyların yeniden sayılmasına yönelik kararına itiraz etti. Karara göre, oylar yeniden sayılmayacak.

* CHP’nin Kocaeli Körfez ilçesi belediyesinde oyların yeniden sayılması ya da seçimin yenilenmesi talebi reddedildi.

* CHP’nin İstanbul’un Bahçelievler, Ümraniye ve Pendik ilçelerinde oyların yeniden sayım talebi reddedildi.

* DEM Parti’nin Bitlis için yeniden sayım talebi reddedildi.

* CHP’nin Nevşehir’in Avanos ilçesinde belediye başkanlığı seçiminde yeniden sayım isteği reddedildi.

* AKP, Ordu’da ilçe seçim kurulunun aldığı Gölköy, Kumru ve Gülyalı ilçelerinde sandıkların yeniden sayılması kararına itiraz etti. Karara göre oylar yeniden sayılmayacak.

* İkizce, Perşembe, Mesudiye, Çamaş, Gürgentepe, Kabataş ve Ünye’deyse oylar yeniden sayılacak.

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