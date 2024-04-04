YSK başkanı: Van kararının gerekçesi bugün yazılacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Van büyükşehir belediye başkanlığı mazbatasının DEM Partili Abdullah Zeydan’a verilmesi kararının gerekçesinin bugün yazılacağını söyledi.

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Van İl Seçim Kurulu, mazbatayı kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan yerine ikinci sıradaki AKP’li aday Abdulahat Arvas’a vermişti.

Bu karar, mahkemenin seçime iki gün kala Zeydan’ın memnu haklarını kaldırması üzerine alınmıştı.

DEM Parti’nin bu karara karşı itirazı dün YSK tarafından kabul edilmiş ve mazbatanın Zeydan’a verilmesine hükmedilmişti.

YSK Başkanı Yener, kurula girişi sırasında gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine, dün aldıkları karara ilişkin gerekçeyi bugün yazacaklarını söyledi.