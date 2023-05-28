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Yaramazlara biraz batar!

YSK başkanı: Sonuçlar daha hızlı belli olabilir

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, ikinci tur seçim sonuçlarının daha hızlı belli olabileceğini söyledi.

Ahmet Yener. (AA)
Ahmet Yener. (AA)

Seçmenler ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandıkta oylarını verecek. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanacak.


Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yalnızca iki aday yarışıyor: Cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan ve millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu.

YSK başkanı Yener, seçimlerde tek pusula ve iki aday olması nedeniyle seçimlerin daha hızlı sonuçlanabileceğini söyledi.

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