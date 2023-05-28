YSK başkanı: Sonuçlar daha hızlı belli olabilir

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Cannes Film Festivali’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünün sahibi olan Merve Dizdar’ın ödül konuşmasını hedef aldı. Dizdar, Kuru Otlar Üstüne’deki rolüyle ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülüne layık görülmüştü. Dizdar, ödülünü ‘Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara’ armağan etmişti. Twitter’dan paylaşım yapan Uslu, Dizdar’ı şu sözlerle hedef aldı: “Önce […]