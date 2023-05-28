Türkiye ikinci tur için sandık başında

Türkiye bugün cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başına gidiyor. Saat 08:00’de açılan sandıklar, 17:00’de kapanacak.

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Seçmenler ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandıkta oylarını verecek. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanacak.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yalnızca iki aday yarışıyor: Cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan ve millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu.

Resmi sonuçlara göre Erdoğan, 14 Mayıs’taki ilk turda yüzde 49,52, millet ittifakının adayı Kılıçdaroğlu’ysa yüzde 44,82 oy almıştı.

Erdoğan’ın oy sayısı 27 milyon 133 bin 849, Kılıçdaroğlu’nun oy sayısı ise 24 milyon 595 bin 178 olmuştu.