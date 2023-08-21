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Yaramazlara biraz batar!

Yozgat’ta şarampole düşen yolcu otobüsündeki 12 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

Sivas’tan İstanbul’a seyreden Kamil Koç Turizm’e ait, A.T. yönetimindeki 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Yozgat kara yolunun Mükremin Kavşağı yakınında gece sularında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek şarampole düştü.


Otobüste bulunan 11 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği kazada yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yozgat ve Sorgun ilçesindeki hastanelere kaldırılan 19 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. “İlk tespitlere göre, otobüs geliş istikametindeki şeridi, oradaki banketi de atlayarak ters istikamete geçiyor ve oradan yaklaşık 30 metre derinliğindeki şarampole yuvarlanıyor. Ana sebep, dikkatsizlik, tedbirsizlik diyoruz. Net olmamakla birlikte muhtemelen bir dalgınlık hali de olmuş olabilir. Bunlar ilerleyen saatlerde yapılan çalışmalarla neticelenecek ve netleşecek.”

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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