Youtuber grubu ‘Kafalar’a hapis cezası

‘Kafalar‘ adlı yayınıyla Youtube kanalında 7,5 milyona yakın üyesi bulunan sosyal medya fenomenleri ve eski menajerleri, bir videoda yasadışı bahis ve kumar sitesinin reklamını yaptığı gerekçesiyle 10’ar ay hapis ve 80’er lira adli para cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: Youtube

Bilal Hancı, Atakan Özyurt, Fatih Yasin’den oluşan ‘Kafalar’ isimli grup Youtube’da paylaştığı videolarla ünlü olmuştu. Ekibin 2016 yılında paylaştığı ‘100 bin TL ile 1 gün geçirmek’ videosu nedeniyle İstanbul başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Videoda yasadışı bahis ve kumar sitesinin reklamını yaptığı iddia edilen ekip üyeleri, videoyu menajerleri Arda Kofoğlu’nun yayınladığını söylemişti. Videoyu yaklaşık 5 milyon kişi izlemişti.

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Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede dört sanık hakkında da beşer yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Mahkeme, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun’un 5’inci maddesine muhalefet gerekçesiyle dört sanığa verdiği cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.