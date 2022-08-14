Yönetmen ve senarist Oğuzhan Tercan hayatını kaybetti

59 yaşındaki Oğuzhan Tercan, Abdi İpekçi suikastini anlattığı ‘Uzlaşma’ filmiyle sinemaya girmişti.

Senarist Levent Kazak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tercan’ın yaşamını yitirdiğini duyurdu: “Çok üzgünüm. hocaydı, yüzlerce sinemacı yetiştirdi. Yardıma ihtiyacı olanın hep yanındaydı. Değeri asla anlaşılmamış çok özel bir yönetmendi, bunu en çok da kendisi anlamadı. Sevgili arkadaşımdı. Geride öğrencileri ve çekilmemiş bir sürü film kaldı.”

Yazar Yekta Kopan da ‘çok üzücü bir kayıp’ diye alıntıladığı haberde “Oğuzhan Tercan İstanbul’a taşındığım ilk yıllarda çok çalışmıştık Oğuzhan’la. 39. Basamak yılları falan… Sakin, gülmeyi seven, sohbeti güzel biriydi. Yıllardır görmemiştim. O da göçüp gitmiş” İfadelerini kullandı.

Genç iletişimcilere ders verdi

1985 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü’nden mezun oldu. Yönetmenliğini yaptığı ilk sinema filmi 1991 yılında ‘Uzlaşma’ oldu. Abdi İpekçi suikastı ve 12 Eylül öncesini konu alan film, 1992 Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü’nü kazandı. Tercan ise 1992 Ankara Uluslararası Film Festivali’nde Umut Veren Yeni Yönetmen Ödülü’nü elde etti.

Tercan, 13 yıl sonra ‘Hırsız Var!’ adlı ikinci sinema filmini yönetti, uzun yıllar İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde film yönetmenliği dersleri verdi. Dizi ve reklam sektöründe yönetmenlik yaptı.