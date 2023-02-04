Yöneticiye 75 bin TL maaş iddiası lüks siteyi karıştırdı: Zengin olabiliriz ama keriz değiliz

İstanbul’da lüks bir sitenin yöneticisinin 75 bin TL maaş aldığına dair iddia site sakinlerini kızdırdı: “Zengin olabiliriz ama keriz değiliz.”

Fotoğraf: Yeni Emlak

İstanbul’un Acıbadem ilçesinde bulunan ‘Akasya Toplu Yapı Sitesi’nin yönetiminin hizmet şirketine aylık ödenen tutarın 55 binden 95 bin TL’ye çıkarılmasını karara bağladığı belirtildi.

İşletmeye bağlı çalışan site müdürünün maaşının net 40 bin, brüt 75 bin 500 TL, yardımcısınınsa net 22 bin, brüt 36 bin TL olduğu öne sürülmüştü.

Hürriyet’ten Seda Türkoğlu’nun haberine göre maaşlar ve giderlerin belirlendiği 23 Ocak’taki toplantıda zammı reddederek toplantıyı terk etti.

Oylamada reddedilmesine rağmen zamların kabul edildiği öne sürüldü. Ertelenen toplantının WhatsApp üzerinden vekalet toplanarak düzenlendiği ve daha önce konuşulmayan konular dahil site sakinlerinin karşı çıktığı birçok şeyin burada oldubittiyle kabul edildiği iddia edildi.

Ayrıca, aidatların yüzde 120 zamla 4 binden 7 bin TL’ye çıkarıldığı belirtildi.

Site sakinleri, yönetimini ‘kural tanımazlık ve vandallıkla’ suçlarken, temsilciler kurulunun itirazlarına rağmen yönetimin bütçe planını onayladığı iddia edildi.

Site sakinleri şunları söyledi: “Burada nasılsa zenginler oturuyor algısıyla yapılan fahiş zamlar normalleştiriliyor. Tamam biz belki zengin olabiliriz ama keriz değiliz. Bu yapılanlar tamamen hakka da hukuka da aykırı.”

Site müdürüyse hakkındaki suçlamaları reddederek yasal haklarını kullanacağını dile getirdi. Müdürün avukatıysa müvekkilinin 40 bin veya 75 bin TL gibi bir maaş almadığını, yine de maaş bilgisini paylaşamayacağını söyledi.