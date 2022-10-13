Yolcuyu dövüp araçtan atan İETT şoförü meslekten men edildi

İstanbul Fatih’te tartıştığı bir yolcuyu döven İETT otobüsü şoförü meslekten men edildi.

Fatih Pazartekke otobüs durağında dün öğle saatlerinde İETT otobüsüne binen bir yolcu şoföre Cevizlibağ’dan geçip geçmediğini sordu.

Şoförün ‘görmüyor musun, orada yazıyor’ şeklinde tepki gösterdiği yolcu o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt almaya başladı. Kayıt aldığını gören şoför de yerinden kalkarak yolcunun üzerine yürüdü. Şoför, yumruklar savurduğu yolcuyu araçtan indirip yoluna devam etti.

İETT, resmi Twitter adresinden yaptığı bilgilendirmede yolcuyu döven şoförün meslekten men edildiğini duyurdu: “Yolcuya yönelik kaba davranışta bulunan özel halk otobüsü şoförünün sertifikası iptal edilmiş, şoför toplu taşıma araçlarını kullanmaktan men edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”