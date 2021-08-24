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Yaramazlara biraz batar!

Yolcu seçip fazla ücret isteyen taksiciye ceza

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yolcu seçip müşterilerinden fazla ücret istediği belirlenen taksi sürücüsüne ceza kesildi.

Polis ekipleri, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Taksim Meydanı’nda araca binmek isteyen yolcuları seçen ve müşterilerden fahiş ücret isteyen taksici için çalışma başlattı.


AA’nın aktardığına göre görüntüleri inceleyerek kimliği tespit edilen sürücü E.Ö, sivil trafik ekipleri tarafından Beyoğlu’nda durduruldu.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerini ihlalden toplam 1483 lira para cezası uygulandı. Aracı trafikten menedilen sürücünün belediyeden aldığı çalışma ruhsatı üç gün süreyle iptal edildi.

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