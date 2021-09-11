Yolcu otobüsü yandı: Bir can kaybı, 20 yaralı

Ankara’da kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan yolcu otobüsünün yanması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
AA’nın aktardığına göre Bodrum-Ankara seferini yapan Pamukkale Turizm’e ait 06 TRU 17 plakalı yolcu otobüsü, Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı Çayyolu Kavşağı’nda kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otobüs alev aldı.
Kısa sürede büyüyen alevlere yangın söndürme tüpleriyle müdahale edildi ancak sonuçsuz kalındı. Otobüsün yandığını gören yakınlardaki askeri tesisteki askerler otobüsteki kişilerin çıkmasına yardımcı oldu.
İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın söndürüldü ve soğutma çalışması yapıldı.
Otobüsün şoförü K.O. gözaltına alındı.