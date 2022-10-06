Yolcu bilinç kaybı yaşadı: THY uçağı acil iniş yaptı

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Singapur seferini yapan uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması üzerine Hindistan’daki Kolkata Havalimanı’na acil iniş yaptı.

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AA’nın aktardığına göre THY’nin TK-54 sefer sayılı Boeing 777 tipi yolcu uçağı, Singapur seferini yapmak üzere saat 01.45’te İstanbul Havalimanı’ndan kalktı.

Uçak Hindistan hava sahasındayken 69 yaşındaki bir yolcu rahatsızlandı. Yolcuya ilk müdahale kabin görevlileri tarafından yapılırken, uçağın pilotu acil iniş kararı aldı. Pilot, Hindistan’daki Kolkata Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek acil iniş izni istedi.

Rahatsızlanan ve bilinç kaybı yaşayan yolcu ambulansla hastaneye kaldırılırken, THY uçağı bir süre sonra Singapur seferini tamamlamak üzere Kolkata Havalimanı’ndan kalkış yaptı.