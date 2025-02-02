YÖK başkanı: Yapay zeka temelli programları en hızlı adapte eden üç ülkeden biri Türkiye

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yapay zeka temelli programları yükseköğretime en hızlı adapte eden üç ülkeden birisinin Türkiye olarak anıldığını söyledi.

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YÖK açıklamasında Özvar, İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde beşincisi düzenlenen ‘2030’a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı’na katıldığını duyurdu.

Özvar, toplantıdaki konuşmasında, yükseköğretimde Türkiye’nin yapay zeka temelli programlara en hızlı reaksiyon veren ülkelerden olduğunu vurguladı.

Stanford Üniversitesi’nin her yıl yayınladığı indekste yükseköğretimde yapay zeka temelli programları yükseköğretime en hızlı adapte eden üç ülkeden birisinin Türkiye olarak anıldığını aktaran Özvar, şöyle konuştu:

“Bu sene 20 üniversitemizde, 70’i aşkın yapay zeka ve dijital temelli program açtık. Tam doluluk oranıyla bu yıl bu programlar hizmet vermeye başladı.

Bu sene 50 üniversitemizde daha dijital ve yapay zeka tabanlı programlar açacağız. 20 üniversitemizde eğitim öğretime bu yıl başlanmıştı.

Böylece dijital ve yapay zeka tabanlı program açan üniversite sayısını 20 artı 50, toplamda 70’e çıkartmış olacağız ve bu alanda cesur adım atmaktan da geri kalmayacağız.”

Özvar, eğitim ve sektör ihtiyaçları arasında çıkabilecek uyumsuzluğa karşı kurum olarak hızla harekete geçtiklerinin belirtti.

YÖK başkanı, şöyle devam etti:

“Tüm paydaşlar olarak dünyada rekabet gücü ve görünürlüğü yüksek, yeniliğe açık, kaliteli, istihdamı destekleyen, erişilebilir, kapsayıcı, dijitalleşmeyi ve uluslararasılaşmayı başarmış bir yükseköğretim sistemini hayata geçirmek hepimizin ülkemize ve milletimize karşı sorumluluğumuzdur.”