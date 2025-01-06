YÖK tecrübesini Suriye’yle paylaşacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ‘Türkiye’nin yükseköğretim tecrübesi’ni Suriye’yle paylaşmaya hazır olduklarını duyurdu.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’ni (İKÇÜ) ziyaret eden Özvar, Rektör Prof. Dr. Saffet Köse’yle görüştü.
Özvar, YÖK tecrübesinin Suriye’deki yükseköğretim kuruluyla paylaşılması için görüşmeler olduğunu belirterek şöyle konuştu:
* Suriye’de inşallah halkın teveccüh edeceği bir demokratik düzen inşa edilecektir. Orada eski rejimden kaynaklanan yükseköğretime ilişkin muhtelif sıkıntılar yaşanmıştır.
* YÖK, üniversiteler olarak komşu, dost Suriyeli kardeşlerimizle çalışmalarımız olacaktır. Mevkidaşlarımızla yapacağımız karşılıklı istişareler neticesinde YÖK, Türkiye’nin yükseköğretim tecrübesini Suriyeli kardeşlerimizle paylaşmaya hazırdır. Bu konuda temaslarımız devam etmektedir.
* İnşallah orada da üniversitelerimizin kalkınmasına, gelişmesine Türkiye olarak destek vereceğiz. Bu konuda meslektaşlarımızla temas halindeyiz.
* Diğer bütün ülkelere nasıl barış ve dostluk, kardeşlik çerçevesinde destek veriyorsak Suriye’deki kardeşlerimize, dostlarımıza, komşularımıza da her türlü desteği, yükseköğretim alanında vereceğimizi buradan kamuoyuyla paylaşmak isterim.