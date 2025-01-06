YÖK tecrübesini Suriye’yle paylaşacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ‘Türkiye’nin yükseköğretim tecrübesi’ni Suriye’yle paylaşmaya hazır olduklarını duyurdu.

Erol Özvar. Fotoğraf: AA

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’ni (İKÇÜ) ziyaret eden Özvar, Rektör Prof. Dr. Saffet Köse’yle görüştü.

Özvar, YÖK tecrübesinin Suriye’deki yükseköğretim kuruluyla paylaşılması için görüşmeler olduğunu belirterek şöyle konuştu:

* Suriye’de inşallah halkın teveccüh edeceği bir demokratik düzen inşa edilecektir. Orada eski rejimden kaynaklanan yükseköğretime ilişkin muhtelif sıkıntılar yaşanmıştır.

* YÖK, üniversiteler olarak komşu, dost Suriyeli kardeşlerimizle çalışmalarımız olacaktır. Mevkidaşlarımızla yapacağımız karşılıklı istişareler neticesinde YÖK, Türkiye’nin yükseköğretim tecrübesini Suriyeli kardeşlerimizle paylaşmaya hazırdır. Bu konuda temaslarımız devam etmektedir.

* İnşallah orada da üniversitelerimizin kalkınmasına, gelişmesine Türkiye olarak destek vereceğiz. Bu konuda meslektaşlarımızla temas halindeyiz.

* Diğer bütün ülkelere nasıl barış ve dostluk, kardeşlik çerçevesinde destek veriyorsak Suriye’deki kardeşlerimize, dostlarımıza, komşularımıza da her türlü desteği, yükseköğretim alanında vereceğimizi buradan kamuoyuyla paylaşmak isterim.