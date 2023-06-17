YKS’nin ilk oturumu sona erdi

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi.

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YKS kapsamında bugün saat 10:15’te başlayan TYT’de adaylara 40 Türkçe, 20 sosyal bilimler, 40 temel matematik, 20 fen bilimleri sorusu soruldu. Sınav süresi 165 dakikaydı.

YKS’de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) yarın saat 10:15’te başlayacak ve adaylara 180 dakika sürecek.

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi de (YDT) yarın saat 15:45’te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılacak sınavda 80 soru yer alacak.