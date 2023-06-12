Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) başvuran en genç adayın 15, en yaşlı adayın 89 yaşında olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: AA

Ersoy, bu hafta sonu düzenlenecek YKS’yle ilgili bazı istatistiki bilgiler paylaştı.

Lise son sınıfta okumakta olan aday sayısının 881 bin 407, lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş olan aday sayısınınsa bir milyon 438 bin 755 olduğunu aktaran Ersoy, şunları dedi: “Bir yükseköğretim programına yerleşen fakat kayıt yaptırmayan aday sayısı 50 bin 41, bir yükseköğretim programına kayıtlı aday sayısı 561 bin 707, yükseköğretim programından mezun olan aday sayısı 514 bin 87, yükseköğretimden kaydı silinen aday sayısı 81 bin 469.”

ÖSYM Başkanı Ersoy, en genç ve en yaşlı adaylara ilişkin, “2023 YKS’ye başvuran en genç aday 15, en yaşlı aday 89 yaşında. Sınava başvurular 18-22 yaş arasında yoğunlaşmış durumda. 50 yaş ve üzeri 29 bin 650 başvuru bulunmaktadır” dedi.

Adayların liselere göre dağılımı

Ersoy, YKS’ye başvuran adayların okul türlerine göre dağılımına ilişkin şunları söyledi: “Adayların bir milyon 150 bin 464’ü Anadolu lisesi, 756 bin 485’i açık lise, 815 bin 896’sı meslek lisesi, 376 bin 602’si düz liselerden, 265 bin 855’i imam hatip lisesi, 94 bin 806’sı fen lisesi, 22 bin 194’ü teknik lise, 45 bin 164’ü diğer liselerden oluşuyor.”

Sınava başvuran sayısı 3,5 milyonu geçti

YKS’ye 3 milyon 527 bin 466 adayın başvurduğunu belirten Ersoy, üç oturumdan oluşan YKS’nin Lefkoşa dahil toplam 228 sınav merkezinde uygulanacağını vurguladı.

Öte yandan, 2022 YKS’ye 3 milyon 243 bin 334 aday başvurmuştu.