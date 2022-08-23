Yılmaz Özdil: Yine bir U dönüşü

Bizim Muhammed teğmendi, henüz 24 yaşındaydı, annesi babası endişelenmesin diye Zeytindalı harekatı’yla Suriye’ye gönderildiğini ailesine söylememişti, Suriye’de şehit oldu, Şanlıurfa’da toprağa verildi… Aynı tarihlerde, Suriyeli Muhammed buraya geldi, Akp Şanlıurfa milletvekilinin oğluyla pazarlık etti, Akp Şanlıurfa milletvekiline ait Tbmm araç kartını 48 bin dolara satın aldı. Mercedes S400’le dolaşan Suriyeli Muhammed’in Tbmm araç kartıyla polis çevirmelerinde dokunulmazlık kazandığı ortaya çıktı. Asıl adı Muhammed Halebi olan Suriyelinin, Türk vatandaşlığı satın alıp, adını Muhammed Sabancı olarak değiştirdiği anlaşıldı.

Ve, neticeye bakıyoruz… Yine bir U dönüşü.

Esad’tı. Eset olmuştu. Şimdi gene Esad oldu. Olan evlatlarımıza oldu. Olan Türkiye’ye oldu.

Yılmaz Özdil’in yazısı