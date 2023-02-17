Yılmaz Özdil: Tek yürek müsameresi

E, şimdi bakıyoruz… “Türkiye Tek Yürek” kampanyası yapılıyor. Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank gibi kamu kurumları “hayırsever” pozlarına bürünerek, sanki kendi ceplerinden veriyormuş gibi, zaten millete ait olan paraları millete bağışlıyor. Herkesin sorması lazım. Üç kuruşluk kol saatini bile “millete ait” diyerek kabul etmeyen devlet adamlarından… Milletin parasını sanki kendi parasıymış gibi bağışlayarak “hayırsever” pozlarına bürünenlere nasıl savrulduk? Herkesin sorması lazım… Türkiye tek yürek müsameresi bile aslında iki Türkiye fotoğrafı değil mi?

Yılmaz Özdil’in yazısı