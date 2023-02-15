Yılmaz Özdil: Sosyal medya olmasa hepimizi gömerler

“Biz gerçekleri yayınlamazsak, vatandaşın haberi olmaz” diye düşünen zihniyetin, aslında kendisi dünyadan bihaberdir. Pazarcık/Elbistan depremleri, Türk medyasında milattır. Türk halkı orada olan biteni gazetecilerden değil, vatandaş gazetecilerden öğrendi. Türk halkı, kendisinin haber alma hakkını, kendisi sağladı. Göçük altında bırakılan gerçekleri, vatandaş gazeteciler bulup çıkardı. Enkazın arkasına saklanan medyamızı da Afad kurtarır artık!

Yılmaz Özdil’in yazısı