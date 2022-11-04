Yılmaz Özdil: Sokakta satılan uyuşturucunun fiyatı aslında her şeyi anlatıyor

Hükümet “torbacıların bacaklarını kırıyoruz” diyor. Muhalefet “baronların kafalarını koparacağız” diyor. Halbuki… Narkotikle mücadelede tek kriter vardır. Sokakta satılan uyuşturucu ucuzsa, mücadele zayıftır, pahalıysa mücadele ciddidir, gerisi hikayedir. İlkokul çocuklarını alıştırmak için minik pembe ayıcıklar şeklinde uyuşturucu hap üretiyorlar, jelibonların içine enjekte ediyorlar. Ninja kaplumbağa şeklinde hap var. Pokemon şeklinde hap var. Supermen logolu hap var. Okul önlerinde, parklarda “şeker” ikram ediyormuş gibi bedava dağıtıyorlar, çocuk yavaş yavaş bağımlı hale gelince satışa başlıyorlar. Türkiye’de öğrencinin cep harçlığıyla uyuşturucu satın alınabiliyor. Uyuşturucu, simit fiyatına inmiş… Hâlâ “bacaklarını kırıyoruz” filan deniyor!

Yılmaz Özdil’in yazısı