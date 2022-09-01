Yılmaz Özdil: Sanıklardan önce savcıların yargılandığı ilk ve tek dava

Fakir fukaraya yardım ayaklarıyla Allah’ın Kitap’ın adını vererek mütedeyyin insanlarımızdan topladıkları milyonlarca euroluk bağışları, sahte faturalarla indiragandi yaptıkları, kendilerine gemiler aldıkları, sevgililerine yedirdikleri, dinibütün pozları verirken, Las Vegas’a kumar oynamaya bile gittikleri ortaya çıktı. Alman basını “asrın yolsuzluğu” manşetleri attı. “Asrın iyilik hareketi” sloganıyla, mübarek ramazan ayında burnuna sinek konmuş Afrikalı aç çocukların fotoğraflarını kullanarak bağışlar toplamışlar, Almanya tarihinin en büyük yolsuzluğunu yapmışlardı. Cumhuriyet savcılarımız Nadi Türkaslan, Abdulvahap Yaren ve Mehmet Tamöz, Almanya’ya gittiler, Almanya’daki Deniz Feneri davasının Türkiye ayağını soruşturmaya başladılar. Vay sen misin soruşturan… Derhal görevden alındılar. Sanıkları tanık yaptılar, savcıları sanık yaptılar! Dünya hukuk tarihinde sanıklardan önce savcıların yargılandığı ilk ve tek dava, bu davaydı!
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