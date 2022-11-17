Yılmaz Özdil: Saksı varsa o fena

Covid bulaşmasın diye müziği yasaklayan zihniyetin, bomba patlamasın diye saksıyı yasaklaması tuhaf mıdır? Eminim hatırlıyorsunuzdur, restorana gitmek serbestti ama, müzik dinleyerek yemek yersen virüs bulaşıyordu. Aynı kafa… İstiklal Caddesi’ne gitmende sakınca yok ama, saksı varsa, o fena. Belediye otobüsleri, metrobüsler, metrolar, tramvaylar, vapurlar, adı üstünde toplu taşım araçları, milyonlarca insanı topluca taşımaya devam ederken, hiç kimse tek başına gidip açık havada oturmasın diye parklardaki bankları kaldırmamış mıydı bunlar?

Yılmaz Özdil’in yazısı