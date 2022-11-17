Yılmaz Özdil: Saksı varsa o fena

Covid bulaşmasın diye müziği yasaklayan zihniyetin, bomba patlamasın diye saksıyı yasaklaması tuhaf mıdır? Eminim hatırlıyorsunuzdur, restorana gitmek serbestti ama, müzik dinleyerek yemek yersen virüs bulaşıyordu. Aynı kafa… İstiklal Caddesi’ne gitmende sakınca yok ama, saksı varsa, o fena. Belediye otobüsleri, metrobüsler, metrolar, tramvaylar, vapurlar, adı üstünde toplu taşım araçları, milyonlarca insanı topluca taşımaya devam ederken, hiç kimse tek başına gidip açık havada oturmasın diye parklardaki bankları kaldırmamış mıydı bunlar?
SON HABERLER
Macaristan da onaylıyor: İsveç ve Finlandiya, NATO için Türkiye’yi bekleyecek
Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın özel kalemi, ülkesinin İsveç ve … Devamı...
Liderlerin G20’deki tartışması Çin-Kanada gerilimini gözler önünde serdi
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, … Devamı...
Shakespeare’in hayattayken yapılan tek portresi satışa çıktı
Britanyalı şair ve yazar William Shakespeare’in sağlığında yapılan tek … Devamı...
Japonya ve Çin, ‘sorunlara rağmen’ işbirliği yolları arayacak
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ülkesiyle Çin'in 'birçok sorunla' karşı … Devamı...
Fed yetkilisi faiz artırımında artık ‘daha rahat’
ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilisi Christopher Waller, önümüzdeki dönemde … Devamı...
Ronaldo: Manchester City’ye imza atmaya yakındım
Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, geçen sene Manchester United'a gelmeden … Devamı...
İstanbul’da deniz ulaşımına lodos engeli
İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler lodos nedeniyle … Devamı...
Ekimde Antalya’da satılan üç konuttan biri yabancıya gitti
Yabancıya konut satışı rekora gidiyor. Satışlar ekimde Antalya’da yüzde … Devamı...
Elon Musk ‘güçlü bir yere gelene kadar’ Twitter’ı yönetecekmiş
Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, yeni CEO arayışında olduğu iddiasına … Devamı...
Kamusal nüfuzu olanların finansal işlemlerine sıkı tedbirler uygulanacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamusal nüfuz sahibi kişilerin finansal … Devamı...