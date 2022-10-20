Yılmaz Özdil: Sahte cennet yaratayım derken, cehennemin kapısını açtılar

Tarikat yurtlarındaki tecavüzlerden, siyasi yolsuzluklara kadar, toplumun merak ettiği her habere güya “erişim yasağı” getiriliyor. Örtmeye çalıştıkları haberlere erişemeyen var mı? Bu teknoloji çağında herhangi bir haberin duyulmasını engellemek asla mümkün değildir, ne kadar engellersen, o kadar çok duyulur. Üstelik… 40 yıldır bu meslekle uğraşan profesyonel iletişimci olarak iddia ediyorum ki, bizleri susturmak için çıkardıkları bu sansür yasasıyla, hiç hesap etmedikleri çok vahim bir hata yaptılar. Habere yasak getireceğimize, haberciye yasak getirelim, böylece haber yapılmasını, haberin duyulmasını engelleriz diye düşündüler. Hapis cezası getirdiler. Türkiye’de yaşıyorsan, yakalayıp hapse atacaklar. Peki ya Türkiye’de yaşamıyorsan?

Yılmaz Özdil’in yazısı