Yılmaz Özdil: Her terör saldırısından sonra, halk bu sıralamayla uyutuluyor

Terörün nerede, ne zaman vuracağını bilmiyoruz ama… Her terör saldırısından sonra neler olacağını adımız gibi, adım adım biliyoruz. Çünkü, her terör saldırısından sonra, halk bu sıralamayla uyutuluyor. Ben mesela, İstanbul’dan İzmir’e geliyorum, yolda altı defa durdurup kimliğimi kontrol ediyorlar, bagajıma filan bakıyorlar. Suriyeli terörist kadın sınırımızı kaçak geçmiş, tee 1150 kilometre uzaktaki Afrin’den İstanbul’a gelmiş, Esenler’de eve yerleşmiş, işe girmiş, tekstil atölyesinde çalışmış, dört aydır şehirde yaşıyor, elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyor, İstiklal Caddesi’ni havaya uçuruyor, taksiye binip Küçükçekmece’de bir başka eve gidiyor, bunların aklına gelen ilk ve tek önlem, yayın yasağı oluyor. Ağzımızı kapatmaya çalışacağına, sen önce sınırı kapat!

Yılmaz Özdil’in yazısı